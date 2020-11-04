مطلوب للعمل فى مؤسسة دعاية واعلان فى السعودية لها عددة فروع ابها وخميس مشيط مصمم فوتو شوب يجيد الفوتوشوب والايستليتر والعمل بيكون بمفرده في المحل تصميم وتنفيذ جميع الأعمال في الطباعة الحرارية والاختام بالنسبة للطباعة الاخرى يرسل التصاميم المطبعة الراتب 1800 + نسبة 5٪ من صافي الأرباح مسمى التاشيرة طباع عام + سكن وتأمين صحي وٱخطار وضرائب مكتب العمل على المحل وتذكرة سفر خط واحد بعد سنة او خطين سفر بعد سنتين راتب 15 يوم في الإجازة خلال وهي 21 يوم في السنة