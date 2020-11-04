(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فى مؤسسة دعاية واعلان فى السعودية لها عددة فروع ابها وخميس مشيط مصمم فوتو شوب يجيد الفوتوشوب والايستليتر والعمل بيكون بمفرده في المحل تصميم وتنفيذ جميع الأعمال في الطباعة الحرارية والاختام بالنسبة للطباعة الاخرى يرسل التصاميم المطبعة الراتب 1800 + نسبة 5٪ من صافي الأرباح مسمى التاشيرة طباع عام + سكن وتأمين صحي وٱخطار وضرائب مكتب العمل على المحل وتذكرة سفر خط واحد بعد سنة او خطين سفر بعد سنتين راتب 15 يوم في الإجازة خلال وهي 21 يوم في السنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
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|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|6/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071366
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
30 درهم
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