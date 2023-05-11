مطلوب للعمل فى كبرى الشركات بالسعوديـة

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Egypt (Alexandira) [ Change location ]

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مطلوب للعمل فى كبرى الشركات بالسعوديـة مدير المالى يفضل خبرة لا تقل عن 15 سنة فى الشركات المقيدة بالبورصة حاصل على الـ C M Aاو F I R S متوفر سكن عائلى – تذاكر طيران من مصر – اجازة سنوية والأقامة والتأمين الطبى ترسل السيرة الذاتية للمطابقين للشروط فقـط أحمد السيد 01222220106 واتس فقط GULF@GICOREC.NET
Contact The Advertiser:
Contact Name: احمد
Telephone: 01222220106

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: سموحة- الاسكندرية
Alexandira -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 11/5/2023
Ad Number: 2186215
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Ad Photo: مطلوب محاسبين للعمل فى كبرى الشركات بالسعوديـة - in Alexandira Egypt

مطلوب محاسبين للعمل فى كبرى الشركات بالسعوديـة

(Job Opportunity)

- in Alexandira Egypt

مطلوب محاسبين للعمل فى كبرى الشركات بالسعوديـة محاسب اول خبرة 6 سنوات واكثر يفضل فنادق ومطاعم محا.
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11/5/2023
Ad Photo: مطلوب أمين مخزن ومحاسبة تكاليف لشركة تعمل فى مجال الطباعة بالإسكندرية - in Alexandira Egypt

مطلوب أمين مخزن ومحاسبة تكاليف لشركة تعمل فى مجال الطباعة بالإسكندرية

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شركة كبرى تعمل فى مجال الطباعة بالإسكندرية تطلب الوظائف التالية: •#أمين_مخزن •#محاسبه_تكاليف يرجى .
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26/3/2023
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مطلوب محاسب تكاليف للعمل بكبرى الشركات السعوديـة مطلوب محاسب تكاليف خيرة 10 سنوات بعد البكالوريوس.
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16/2/2023
Ad Photo: مطلوب مدقق ومتابع اعمال للعمل بكبرى الشركات السعوديـة - in Alexandira Egypt

مطلوب مدقق ومتابع اعمال للعمل بكبرى الشركات السعوديـة

(Job Opportunity)

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مطلوب مدقق ومتابع اعمال للعمل بكبرى الشركات السعوديـة مدقق ومتابع اعمال داخلي بالمواصفات التاليـة.
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16/2/2023
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