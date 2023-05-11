(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل فى كبرى الشركات بالسعوديـة مدير المالى يفضل خبرة لا تقل عن 15 سنة فى الشركات المقيدة بالبورصة حاصل على الـ C M Aاو F I R S متوفر سكن عائلى – تذاكر طيران من مصر – اجازة سنوية والأقامة والتأمين الطبى ترسل السيرة الذاتية للمطابقين للشروط فقـط أحمد السيد 01222220106 واتس فقط GULF@GICOREC.NET
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|احمد
|Telephone:
|01222220106
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|سموحة- الاسكندرية
Alexandira - Egypt
|Ad Information:
|Price:
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|Posting Date:
|11/5/2023
|Ad Number:
|2186215
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(Job Opportunity)- in Alexandira Egypt
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