مطلوب للعمل فى كبرى الشركات بالسعوديـة مدير المالى يفضل خبرة لا تقل عن 15 سنة فى الشركات المقيدة بالبورصة حاصل على الـ C M Aاو F I R S متوفر سكن عائلى – تذاكر طيران من مصر – اجازة سنوية والأقامة والتأمين الطبى ترسل السيرة الذاتية للمطابقين للشروط فقـط أحمد السيد 01222220106 واتس فقط GULF@GICOREC.NET