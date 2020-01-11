مطلوب للعمل فى فندق جرند الحياة فى الدمام

(فرصة عمل)
|فندق جراند حياة فى مدينة الخبر فى الدمام - السعودية تطلب التخصصات التاليه . المهن المطلوبة // - ويتر ( انثى ) - ويتر ( ذكر ) - نجار موبليا - فنى تبريد وتكيف صيانه للفندق -شيف حفلات - شيف مطبخ - كابتن - فنى كهرباء لصيانه اعطال الفندق - عامل غسيل الملابس - عامل المطبخ والغسيل - ميكانيكى صيانه عامه بالفندق - مشرف صاله الجيم الشروط// - السن لا يتجاوز 30عام لكل التخصصات المطلوبة - خبرة كل تخصص لا تقل عن 3 سنوات - اجادة اللغه الانجليزيه - حسن المظهر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة
|التليفون:
|01000979792
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|العنوان:
|- الجيزة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052024
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