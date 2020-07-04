مطلوب للعمل فى شركة الدهمان فورا مندوب تسويق

(للبيع)
|شركة الدهمان لاستيراد وتصدير وتجارة الاخشاب مطلوب للعمل فى شركة الدهمان مندوب تسويق وعلاقات عامه للشركة بمرتب مجزى يشترط 1/ان يكون على المعاش من القوات المسلحه 2/ ان لا يزيد عمره عن 45 سنه 3/ حسن المظهر 4/ ان يكون متفرغ وليس مقيد بوظيفه اخرى او عمل خاص 5/ ان يكون من سكان بنها او القرى المجاوره ترسل البيانات على الايميلات الاتيه او الاتصال تليفونيا info@tamereldahman.com tamereldahman@gmail.com Tel: 01060759071 – 01227777079 – 01222431071 - 0133258385
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|tamereldahman
|التليفون:
|+201227777079
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|Taha Hussein School St- banha
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|11,013 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064564
11,013 جنيه
2,121 دولار
اتصل
201,227,777,079 جنيه