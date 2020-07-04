مطلوب للعمل فى شركة الدهمان فورا مندوب تسويق

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صورة الاعلان: مطلوب للعمل فى شركة الدهمان فورا مندوب تسويق - في القليوبية مصر

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شركة الدهمان لاستيراد وتصدير وتجارة الاخشاب مطلوب للعمل فى شركة الدهمان مندوب تسويق وعلاقات عامه للشركة بمرتب مجزى يشترط 1/ان يكون على المعاش من القوات المسلحه 2/ ان لا يزيد عمره عن 45 سنه 3/ حسن المظهر 4/ ان يكون متفرغ وليس مقيد بوظيفه اخرى او عمل خاص 5/ ان يكون من سكان بنها او القرى المجاوره ترسل البيانات على الايميلات الاتيه او الاتصال تليفونيا info@tamereldahman.com tamereldahman@gmail.com Tel: 01060759071 – 01227777079 – 01222431071 - 0133258385
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: tamereldahman
التليفون: +201227777079

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العنوان: Taha Hussein School St- banha
القليوبية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 11,013 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/8/2020
رقم الإعلان: 2064564
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