مطلوب للعمل فى شركة الدهمان فورا مندوب تسويق

شركة الدهمان لاستيراد وتصدير وتجارة الاخشاب مطلوب للعمل فى شركة الدهمان مندوب تسويق وعلاقات عامه للشركة بمرتب مجزى يشترط 1/ان يكون على المعاش من القوات المسلحه 2/ ان لا يزيد عمره عن 45 سنه 3/ حسن المظهر 4/ ان يكون متفرغ وليس مقيد بوظيفه اخرى او عمل خاص 5/ ان يكون من سكان بنها او القرى المجاوره ترسل البيانات على الايميلات الاتيه او الاتصال تليفونيا info@tamereldahman.com tamereldahman@gmail.com Tel: 01060759071 – 01227777079 – 01222431071 - 0133258385