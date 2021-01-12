مطلوب للعمل فى #السعوديه #نجارين_مسلح •يجيد العمل علي المخطط •السن من 25 و لا يزيد عن 40 سنه •راتب ثابت + نسبه • •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR :Ahmed elmaraghy