مطلوب للعمل فورا مدبرة منزل لاسرة سعودية العمل خارج مصر بمرتب 1000 ريال يشترط الجدية والأمانة و التفاني في العمل السن لا يزيد عن 30 سنة للتواصل واتساب او اتصال على 01220204621