مطلوب للعمل فورا مدبرة منزل لاسرة سعودية العمل خارج مصر

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Ad Information
مطلوب للعمل فورا مدبرة منزل لاسرة سعودية العمل خارج مصر بمرتب 1000 ريال يشترط الجدية والأمانة و التفاني في العمل السن لا يزيد عن 30 سنة للتواصل واتساب او اتصال على 01220204621
Contact The Advertiser:
Contact Name: خدم و عمالة منزلية
Telephone: 01220204621

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: اي مكان- القاهرة والاسكندرية أو أي محافظة أخرى
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: Call
Posting Date: 17/8/2023
Ad Number: 2240758
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