(Job Opportunity)
|مطلوب للعمل فورا مدبرة منزل لاسرة سعودية العمل خارج مصر بمرتب 1000 ريال يشترط الجدية والأمانة و التفاني في العمل السن لا يزيد عن 30 سنة للتواصل واتساب او اتصال على 01220204621
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|خدم و عمالة منزلية
|Telephone:
|01220204621
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|Location:
|اي مكان- القاهرة والاسكندرية أو أي محافظة أخرى
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|17/8/2023
|Ad Number:
|2240758
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3,000 Riyal