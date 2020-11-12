مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقار

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقارير المالية الرواتب خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى شركة تجارية بالسعودية لها عددة فروع برجاء ارسال السيرة الذااتيةمع كتابة المسمى الوظيفى محاسب مالى لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr@gmail.com /01020001563 /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الطائف
|التليفون:
|01020001563
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|77شارع سورياالمهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|111 ريال
|تاريخ الإعلان:
|12/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072215
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
2,000 ريال
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
111 ريال
اتصل
اتصل
30 ريال
30 ريال
اتصل
اتصل
30 ريال
اتصل