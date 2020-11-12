مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقار

مطلوب للعمل فورا محاسبين مالى خبرة فى إعداد القيود واليوميات وإعداد التقارير المالية الرواتب خبرة لا تقل عن 5 سنوات للعمل فى شركة تجارية بالسعودية لها عددة فروع برجاء ارسال السيرة الذااتيةمع كتابة المسمى الوظيفى محاسب مالى لتحديد موعد المقابلة eltaef.hr@gmail.com /01020001563 /