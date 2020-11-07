مطلوب للعمل شباب وبنات

(فرصة عمل)
|خدمة عملاء براتب ثابت 4000ج بتامين صحي وتامين اجتماعي وزيادة سنوية مرتين في السنة باجازة الجمعة من كل أسبوع – حوافز شهرية في التثبيت تحفيزا للعمل الجيد – عقد سنوي يحفظ حقوق المتقدم – السن من 18 : 45 سنة - مؤهل اعدادي – شفت 6 ساعات التواصل عن طريق الواتساب فقط ٠١١٤٢٦٣١٩٦١ رشا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|رشا
|التليفون:
|٠١١٤٢٦٣١٩٦١
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|العنوان:
|٥ عمارات الميريلاند جسر السويس- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|4,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071483
4,000 جنيه
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40,000 جنيه
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
40,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه