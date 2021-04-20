مطلوب للعمل داخل مصر

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات الاماراتيه للعمل بفرعها داخل مصر :( العمل داخل مصر ) – مشرف عمال بالشروط الأتيه : خبرة بألاهتمام بالمواقع . خبرة بأدارة المعدات والألات داخل المشروع . خبرة بأدارة العمال داخل الموقع برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف للخارج
|التليفون:
|01010766992
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093707
111 ريال
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2,400 جنيه
33,000 جنيه
2,300 جنيه
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(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
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