مطلوب للعمل داخل مصر

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تفاصيل الإعلان
مطلوب لكبرى الشركات الاماراتيه للعمل بفرعها داخل مصر :( العمل داخل مصر ) – مشرف عمال بالشروط الأتيه : خبرة بألاهتمام بالمواقع . خبرة بأدارة المعدات والألات داخل المشروع . خبرة بأدارة العمال داخل الموقع برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه اجاده للتوظيف للخارج
التليفون: 01010766992

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093707
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