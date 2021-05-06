مطلوب للعمل داخل مصر

(فرصة عمل)
|مطلوب لكبرى الشركات الاماراتيه للعمل بفرعها داخل مصر :( العمل داخل مصر ) – مدير مكتب لأدارة المشاريع بالشروط الأتيه : لغه انجليزيه ممتازة تحدث وقراءة وكتابه . ذكور او اناث . خبرة بالحاسب الألى . خبرة بتنظيم المواعيد والربط بين المكتب الرئيسى بالأمارات . برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه اجاده للتوظيف للخارج
|التليفون:
|01010766992
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|العنوان:
|3 شارع الموسيقار على اسماعيل - الدقى- الدقى
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/5/2021
|رقم الإعلان:
|2093705
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100 دولار
1,000 دولار
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