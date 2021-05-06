مطلوب للعمل داخل مصر

مطلوب لكبرى الشركات الاماراتيه للعمل بفرعها داخل مصر :( العمل داخل مصر ) – مدير مكتب لأدارة المشاريع بالشروط الأتيه : لغه انجليزيه ممتازة تحدث وقراءة وكتابه . ذكور او اناث . خبرة بالحاسب الألى . خبرة بتنظيم المواعيد والربط بين المكتب الرئيسى بالأمارات . برجاء ارسال السيره الذاتيه بذكر المسمى الوظيفى على رقم الواتس فقط 01010766992 مجموعه اجاده للتوظيف للخارج – الدقى