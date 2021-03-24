(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بمكتب محاماة بوسط البلد - محامي مقيد إبتدائي ممارس للمهنة ، لديه سابق تعامل في تأسيس شركات الأموال والاعمال القضائية ، يشترط الذكور ، والاقامة بمحافظة القاهرة الكبرى.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مكتب الحامد للمحاماة
|التليفون:
|23930150 – 23923723
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|العنوان:
|23 شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة- عابدين - القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094206
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 ريال