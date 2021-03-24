مطلوب للعمل بمكتب محاماة بوسط البلد

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بمكتب محاماة بوسط البلد - محامي مقيد إبتدائي ممارس للمهنة ، لديه سابق تعامل في تأسيس شركات الأموال والاعمال القضائية ، يشترط الذكور ، والاقامة بمحافظة القاهرة الكبرى.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: مكتب الحامد للمحاماة
التليفون: 23930150 – 23923723

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العنوان: 23 شارع قصر النيل - وسط البلد - القاهرة- عابدين - القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/5/2021
رقم الإعلان: 2094206
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صورة الاعلان: عاجل مطلوب لكبرى الشركات للاجهزة الصناعية والكهربية لفروعها بالدمام والرياض - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى الشركات للاجهزة الصناعية والكهربية لفروعها بالدمام والرياض

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لكبرى الشركات للاجهزة الصناعية والكهربية لفروعها بالدمام والرياض -: بائع بالمتطلبات التال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

24/3/2021
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