مطلوب للعمل بمكتب محاماة بوسط البلد - محامي مقيد إبتدائي ممارس للمهنة ، لديه سابق تعامل في تأسيس شركات الأموال والاعمال القضائية ، يشترط الذكور ، والاقامة بمحافظة القاهرة الكبرى.