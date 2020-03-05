مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مهندس انتاج اغذية

مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مناديب مبيعات مهندس انتاج اغذية مراقب جودة ١- مهندس انتاج تصنيع أغذية متخصص في اللحوم خبرة لا تقل عن ٥ سنوات في المجال بكالوريوس زراعة تصنيع أغذية . أ- يجب توفر الاشتراطات التالية في جميع المرشحين: ١- يجيد اللغة الإنجليزية تحدث و كتابة . ٢- رخصة سياقة . ٣- لم يسبق له العمل في السعودية ب- نوفر التالي : ١- التامين الطبي . ٢- المواصلات . 3- الراتب يحدد بعد المقابلة الشخصية . 4- عقد سنتين الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة