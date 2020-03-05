مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مراقب جودة اغذية

(فرصة عمل)
|٢- مراقب جودة سبق وان عمل في مجال تصنيع اللحوم خبرة لا تقل عن سنتين بكالوريوس كيمياء او كلية زراعة قسم جودة او مختبرات طبية لديه خلفية عن الهاسب و الايزو ٢٢٠٠٠ أ- يجب توفر الاشتراطات التالية في جميع المرشحين: ١- يجيد اللغة الإنجليزية تحدث و كتابة . ٢- رخصة سياقة . ٣- لم يسبق له العمل في السعودية ب- نوفر التالي : ١- التامين الطبي . ٢- المواصلات . 3- الراتب يحدد بعد المقابلة الشخصية . 4- عقد سنتين الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055100
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3,500 ريال
3,500 ريال
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1 ريال
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1 جنيه
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