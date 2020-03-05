مطلوب للعمل بمصنع لحوم بالسعودية مراقب جودة اغذية

٢- مراقب جودة سبق وان عمل في مجال تصنيع اللحوم خبرة لا تقل عن سنتين بكالوريوس كيمياء او كلية زراعة قسم جودة او مختبرات طبية لديه خلفية عن الهاسب و الايزو ٢٢٠٠٠ أ- يجب توفر الاشتراطات التالية في جميع المرشحين: ١- يجيد اللغة الإنجليزية تحدث و كتابة . ٢- رخصة سياقة . ٣- لم يسبق له العمل في السعودية ب- نوفر التالي : ١- التامين الطبي . ٢- المواصلات . 3- الراتب يحدد بعد المقابلة الشخصية . 4- عقد سنتين الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة