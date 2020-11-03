(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بمزرعه كبري بالرياض #مهندسين_زراعيـين خبره لاتقل عن 5 سنوات #فنييـن_زراعييـن خبره لاتقل عن سـنتين #عمـال_زراعيين خبره لاتقل عن سـنتين شرط وجود الخبره الفعليه في الصوب الزراعيه والخضروات سرعة الاتصال بناء على 01112796620
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة المواهب العربيه لتوظيف الكفاءات بالخارج
|التليفون:
|01112796620
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|العنوان:
|13 - شارع رشدان - متفرع من ميدان المساحة- الدقي
القليوبية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071709
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