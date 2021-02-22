مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة).

(فرصة عمل)

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). #مصففات_شعر_محترفات • الشروط الوظيفية : *خبرة وإتقان بما يخص الصبغات والتسريحات الحديثه * حصرا شهادة أو دبلوم بالتخصص *الأولوية لمن لديها خبرة سابقة بدول الخليج العربي *يفضل المستوى الدراسي ثالث إعدادي و إتقان اللغة العربية كتابة و قراءة * التعامل البق مع الزبناء *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب إبتداءا من 7500ريال قطري مايعادل 18000درهم مغربي. -السكن متوفر -مواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة -العرض مستعجل .
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 1/3/2021
رقم الإعلان: 2085616
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة).

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

#عرض_عمل_بقطر_مميز مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). #مصففات_شعر_محترف.
القسم: 

1 ريال

22/2/2021
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