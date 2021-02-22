مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). #مصففات_شعر_محترفات • الشروط الوظيفية : *خبرة وإتقان بما يخص الصبغات والتسريحات الحديثه * حصرا شهادة أو دبلوم بالتخصص *الأولوية لمن لديها خبرة سابقة بدول الخليج العربي *يفضل المستوى الدراسي ثالث إعدادي و إتقان اللغة العربية كتابة و قراءة * التعامل البق مع الزبناء *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب إبتداءا من 7500ريال قطري مايعادل 18000درهم مغربي. -السكن متوفر -مواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة -العرض مستعجل .