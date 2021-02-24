مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة).

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تفاصيل الإعلان
#عرض_عمل_بقطر_مميز مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). #مصففات_شعر_محترفات • الشروط الوظيفية : *خبرة وإتقان بما يخص الصبغات والتسريحات الحديثه * حصرا شهادة أو دبلوم بالتخصص *الأولوية لمن لديها خبرة سابقة بدول الخليج العربي *يفضل المستوى الدراسي ثالث إعدادي و إتقان اللغة العربية كتابة و قراءة * التعامل البق مع الزبناء *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب إبتداءا من 7500ريال قطري مايعادل 18000درهم مغربي. -السكن متوفر -مواصلات متوفر -تأمين صحي و تذكرة طيران متوفر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: الدوحة- الدوحة
الدوحة -

قطر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 25/2/2021
رقم الإعلان: 2085140
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صورة الاعلان: مطلوب مصففات الشعرمحترفات للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر - في الدوحة قطر

مطلوب مصففات الشعرمحترفات للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر

(فرصة عمل)

- في الدوحة قطر

#عرض_عمل_بقطر_مميز مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). #مصففات_شعر_محترف.
العنوان:

الدوحة - قطر
القسم: 

1 ريال

24/2/2021
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