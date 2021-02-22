مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة).

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

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#عرض_عمل_بقطر_مميز مطلوب للعمل بمركز حلاقة نسائي راقي خمس نجوم بدولة قطر (الدوحة). #مصففات_شعر_محترفات • الشروط الوظيفية : *خبرة وإتقان بما يخص الصبغات والتسريحات الحديثه * حصرا شهادة أو دبلوم بالتخصص *الأولوية لمن لديها خبرة سابقة بدول الخليج العربي *يفضل المستوى الدراسي ثالث إعدادي و إتقان اللغة العربية كتابة و قراءة * التعامل البق مع الزبناء *** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب إبتداءا من 7500ريال قطري مايعادل 18000درهم مغربي. -السكن متوفر -مواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متو
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: القنيطرة- الدوحة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/2/2021
رقم الإعلان: 2084783
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السعر
تاريخ الإعلان
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(فرصة عمل)

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20/2/2021
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صورة الاعلان: شركة نظافة مقرها بالمملكة العربية السعودية تبحث عن موظفات إداريات

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20/2/2021
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20/2/2021
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18/2/2021
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18/2/2021
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16/2/2021
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مطلوب طباخ اسماك للسعودية الراتب 2500

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القسم: 

2,500 ريال

13/2/2021
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