*مطلوب للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية #السعودية بالمسمى التالي: *شيف حلويات تخصص كيك ديزاين. *شيف حلويات غربي *شيف حلويات شكولاط *شيف مخبوزات و كروصون * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد. ** الراتب حسب الخبرة . ** السكن و النقل مؤمن . ** التأمين الصحي . ** تذكرة الطيران مؤمنة