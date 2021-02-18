(فرصة عمل)
|*مطلوب للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية #السعودية بالمسمى التالي: *شيف حلويات تخصص كيك ديزاين. *شيف حلويات غربي *شيف حلويات شكولاط *شيف مخبوزات و كروصون * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد. ** الراتب حسب الخبرة . ** السكن و النقل مؤمن . ** التأمين الصحي . ** تذكرة الطيران مؤمنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084378
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال