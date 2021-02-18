مطلوب للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية السعودية

(فرصة عمل)

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
*مطلوب للعمل بمحل حلويات بالمملكة العربية #السعودية بالمسمى التالي: *شيف حلويات تخصص كيك ديزاين. *شيف حلويات غربي *شيف حلويات شكولاط *شيف مخبوزات و كروصون * ** امتيازات الوظيفة : ** عقد عمل سنتين قابلة للتجديد. ** الراتب حسب الخبرة . ** السكن و النقل مؤمن . ** التأمين الصحي . ** تذكرة الطيران مؤمنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الأسمر نور الغرب
التليفون: 0707020119

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العنوان: زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 18/2/2021
رقم الإعلان: 2084378
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صورة الاعلان: مطلوب نادلات و كاشير للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر - في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

مطلوب نادلات و كاشير للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر

(فرصة عمل)

- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب

*مطلوب للعمل بمطعم عائلي راقي بدولة قطر بالمسميات التالية : #Waitress (عدد 5 إناث) #Casher (عدد 2 ذ.
القسم: 

1 ريال

18/2/2021
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