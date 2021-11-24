مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية

(فرصة عمل)
|#سكرتيرالرئيسالتنفيذى - بكالوريوس / ماجستير في إدارة الأعمال أو مايعادلها - الخبرة لا تقل عن 3 سنوات - المعرفة بإدارة المكاتب وإدارة الموارد البشرية - معرفة ممارسات وإجراءات المحاسبة -إجادة اللغة الإنجليزية والعربية ، كتابة وتحدثا _ #رئيسالقطاعالمالي ماجستير أو بكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مايعادلها - يفضل شهادة CPAأو شهادة CMA -خمس سنوات على الأقل من الخبرة القيادية في المالية -خبرة في إدارة الميزانية والمحاسبة العامة والتدفق النقدي -معرفة ممتازة بالقانون المالي للشركات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحرمين
|التليفون:
|01021683848
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|العنوان:
|الدقي- الجيزة
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112871
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30 ريال