مطلوب للعمل بكبرى مصانع المياة بالسعودية

#سكرتيرالرئيسالتنفيذى - بكالوريوس / ماجستير في إدارة الأعمال أو مايعادلها - الخبرة لا تقل عن 3 سنوات - المعرفة بإدارة المكاتب وإدارة الموارد البشرية - معرفة ممارسات وإجراءات المحاسبة -إجادة اللغة الإنجليزية والعربية ، كتابة وتحدثا _ #رئيسالقطاعالمالي ماجستير أو بكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو مايعادلها - يفضل شهادة CPAأو شهادة CMA -خمس سنوات على الأقل من الخبرة القيادية في المالية -خبرة في إدارة الميزانية والمحاسبة العامة والتدفق النقدي -معرفة ممتازة بالقانون المالي للشركات