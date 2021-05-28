(فرصة عمل)
|#عرض_عمل_بقطر_مميز مطلوب للعمل بصالون حلاقة نسائي راقي بدولة قطر (الدوحة) بالمسمى التالي : #مصففات_شعر_محترفات • الشروط الوظيفية : *خبرة وإتقان بما يخص الصبغات والتسريحات الحديثه لشعر و المكياج * حصرا شهادة أو دبلوم بالتخصص *الأولوية لمن لديها خبرة سابقة بدول الخليج العربي كمصففة شعر *يفضل المستوى الدراسي ثالث إعدادي و إتقان اللغة العربية كتابة و قراءة * التعامل البق مع الزبناء **** -عقد عمل سنتين قابل للتجديد الراتب مابين 3000و 4000ريال قطري حسب الخبرة . -السكن و المواصلات متوفر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|alasmar job
|التليفون:
|212707020119
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|العنوان:
|القنيطره- المغرب
الدوحة - قطر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|14,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|28/5/2021
|رقم الإعلان:
|2095319
14,000 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 درهم
1 درهم
1 ريال
1 ريال
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