مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

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تفاصيل الإعلان
عامل مغسلة - مكوجي بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية+ تامين صحي و اجتماعي + زيادة سنوية+ انتقالات و سكن -السن من 18 : 30 سنة مؤهل متوسط على الاقل كود الوظيفة 30102134 للتواصل واتس اب فقط 01062972973
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة النيل للتخطيط السياحة و الدعم التقني
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والا- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,500 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/7/2021
رقم الإعلان: 2099000
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