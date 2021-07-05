مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)
|عامل مغسلة - مكوجي بشرم الشيخ والغردقة - براتب 2500ج + زيادة سنوية+ تامين صحي و اجتماعي + زيادة سنوية+ انتقالات و سكن -السن من 18 : 30 سنة مؤهل متوسط على الاقل كود الوظيفة 30102134 للتواصل واتس اب فقط 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة النيل للتخطيط السياحة و الدعم التقني
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والا- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099000
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