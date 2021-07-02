مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)
|مطلوب لايف جارد شباب السن 20 : 35 سنة – حاصل علي مؤهل متوسط علي الاقل وموقف نهائي من الجيش - سكن – 3 وجبات – انتقالات – تأمينات – راتب 3000ج + حوافز شهرية + زيادات سنوية - تأمين صحي و اجتماعي – 23يوم عمل و7 إجازة كود الوظيفة 30102134 للتواصل واتس 01062972973
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة النيل للتخطيط السياحة و الدعم التقني
|التليفون:
|01062972973
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والا- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098984
اتصل
2,000 ريال
1,800 ريال
اتصل
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,000 جنيه
4,100 جنيه
2,000 ريال
اتصل
اتصل
اتصل
2,500 جنيه