مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات - للعمل بكبري الفنادق بشرم الشيخ – الجونة– مرسي علي – السخنة من سن 21 : 29 سنة راتب 2500 : 3500ج حسب الخبره + حوافز شهرية + زيادات 2 في السنة - توفير (الإقامة الكاملة ) السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة– نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات للتواصل واتس اب فقط كود الوظيفة 30102134