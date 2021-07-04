مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات - للعمل بكبري الفنادق بشرم الشيخ – الجونة– مرسي علي – السخنة من سن 21 : 29 سنة راتب 2500 : 3500ج حسب الخبره + حوافز شهرية + زيادات 2 في السنة - توفير (الإقامة الكاملة ) السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة– نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات للتواصل واتس اب فقط كود الوظيفة 30102134
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: النيل للتخطيط السياحة و الدعم التقني
التليفون: 01062972973

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والا- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 3,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098838
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28/5/2021
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28/5/2021
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26/5/2021
صورة الاعلان: عامل كافيتريا - في القاهرة مصر

عامل كافيتريا

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- في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
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26/5/2021
صورة الاعلان: موظفين استقبال وريسبشن - في القاهرة مصر

موظفين استقبال وريسبشن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

موظفين استقبال وريسبشن براتب 3000 : 3500ج بشرم الشيخ والغردقة - بإقامة كاملة ) سكن + 3 وجبات + مواصل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

26/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت - في القاهرة مصر

مطلوب 2 خباز لسوبر ماركت

(فرصة عمل)

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مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 خباز خبره لا تقل عن 5 سنوات للعمل في سوبرماركت كبير راقي ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

26/5/2021
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