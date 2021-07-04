مطلوب للعمل بشرم الشيخ و الغردقه

(فرصة عمل)
|مطلوب موظفين حسابات حاصلين علي شهادة خبره فنادقة وليس شركات - للعمل بكبري الفنادق بشرم الشيخ – الجونة– مرسي علي – السخنة من سن 21 : 29 سنة راتب 2500 : 3500ج حسب الخبره + حوافز شهرية + زيادات 2 في السنة - توفير (الإقامة الكاملة ) السكن – 3 وجبات – انتقالات كاملة– نظام تعيين شامل بعقد دايم بتامين صحي واجتماعي العمل بفنادق 5 نجوم - 23 يوم عمل و 7 اجازة شفت 9 ساعات للتواصل واتس اب فقط كود الوظيفة 30102134
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|النيل للتخطيط السياحة و الدعم التقني
|التليفون:
|01062972973
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|العنوان:
|شارع الـ 90 الجنوبي – فيلا 402 – الدور الارضي والا- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098838
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