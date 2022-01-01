مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية مهندسين هيدروليك وتصميم مهندسين ميكانيكا انتاج ادارة تصنيع مهندسين صيانة ميكانيكية ديزل وهيدروليك مهندسين فحص وجودة المنتج مهندسين كهرباء آلات ومعدات وشاحنات فنين صيانة معدات وهيدروليك يشترط فى الجميع خبرة 5 سنوات فما فوق محاسب كمدير مالي لدية خبرة بالبنوك واعداد الميزانيات خبرة 10 سنوات 01222220106 واتس GULF@GICOREC.NET
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: احمد
التليفون: 01222220106

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/1/2022
رقم الإعلان: 2117461
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية - في الإسكندرية مصر

مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية مهندسين هيدروليك وتصميم مهندسين ميكانيكا انتاج ادارة تصنيع مهند.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
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اتصل

1/1/2022
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين ديكور للعمل فى شركة كبرى بالسعوديـة

(فرصة عمل)

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30/12/2021
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مطلوب للعمل فى مصنع إنارة بالسعوديـة الرياض مهندسين إلكترونيـات شروط التقديم - خبرة في مجال صناعة .
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الإسكندرية - مصر
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3,000 ريال

21/11/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية - في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الإسكندرية مصر

مطلوب مهندسين ومحاسبين للعمل فى شركة مقاولات بالسعودية العمل فى الرياض مهندسين معمـارى مهندسين ميك.
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14/11/2021
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