(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بشركة كبرى بالسعودية مهندسين هيدروليك وتصميم مهندسين ميكانيكا انتاج ادارة تصنيع مهندسين صيانة ميكانيكية ديزل وهيدروليك مهندسين فحص وجودة المنتج مهندسين كهرباء آلات ومعدات وشاحنات فنين صيانة معدات وهيدروليك يشترط فى الجميع خبرة 5 سنوات فما فوق محاسب كمدير مالي لدية خبرة بالبنوك واعداد الميزانيات خبرة 10 سنوات 01222220106 واتس GULF@GICOREC.NET
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01222220106
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|سموحة- الاسكندرية
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/1/2022
|رقم الإعلان:
|2117460
اتصل
6,000 ريال
3,000 ريال
3,000 ريال