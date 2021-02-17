مطلوب للعمل بشركة حماية و مراقبة تقني متخصص كاميرات

مطلوب للعمل بشركة حماية و مراقبة تطلب متخصص بالمسمى التالي : تقني كاميرات( CCVT ENGINEER) • الوصف الوظيفي : - دبلوم أو شهادة بنفس التخصص - معرفة وخبرة جيدة في صيانة وتركيب وتكوين الكاميرات المغلقة -مطلوب خبرة ثلاث سنوات بنفس المجال - خبرة في العمل على تقنية الحماية والسلامة. -معرفة تامة عن IP والتناظرية - إجادة اللغة الإنجليزية بنسبة 50 بالمئة . ***** الراتب الأساسي مابين 3000و 4000 ريال قطري (حسب الخبرة ) -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -السكن و مواصلات متوفر -تأمين الصحي متوفر