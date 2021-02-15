مطلوب للعمل بشركة حماية و مراقبة تقني متخصص كاميرات

(فرصة عمل)
|#وظائفشاغرةبقطر مطلوب للعمل بشركة حماية و مراقبة تطلب متخصص بالمسمى التالي : #تقني_كاميرات( CCVT ENGINEER) • الوصف الوظيفي : - دبلوم أو شهادة بنفس التخصص - معرفة وخبرة جيدة في صيانة وتركيب وتكوين الكاميرات المغلقة -مطلوب خبرة ثلاث سنوات بنفس المجال - خبرة في العمل على تقنية الحماية والسلامة. -معرفة تامة عن IP والتناظرية - إجادة اللغة الإنجليزية بنسبة 50 بالمئة . ***** الراتب الأساسي مابين 3000و 4000 ريال قطري (حسب الخبرة ) -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -السكن و مواصلات وتأمين الصحي متوفر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة زنقة معمورة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084077
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