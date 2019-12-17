مطلوب للعمل بشركة تموين وأغذية مجمدة بالمملكة السعودية مدراء مطعم

حسب مقابلات مباشرة عبر السكايب: مطلوب للعمل بشركة تموين وأغذية مجمدة بالمملكة السعودية التخصصات الاتية: *مدير مطعم لديه خبرة بإدارة المطاعم. *مشرف فريق عمل لديه خبرة مهنية في نفس المجال. Supervisor* حاصل على ديبلومات او شواهد مهنية في المجال وخبرة سابقة في العمل داخل الفنادق اوالمطاعم سيتم اجراء المقابلة وانتقٌاء المترشحين حسب التخصصات والخبرة. السكن,المواصلات, الطعام, التغطية الصحية مؤمنة. الراتب يحدد حسب الخبرة. عقد سنتين قابلة للتجديد. للتسجيل والتقديم 00212707020119