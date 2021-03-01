(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : #شيفات_طبخ(ساخن وبارد) شروط الوظيفة : ** خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص ** دبلوم أو شهادة العمل. ** أخلاق و لباقة في التعامل. **يفضل لمن لديه خبرة بدول الخليج العربي *هدفنا ضمان المصداقية و إرضاء زبنائنا بأحسن الخدمات. ******* -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب مابين 4000/0006 ريال سعودي -السكن و الطعام متوفر -مواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة -العرض مستعجل .
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الأسمر نور الغرب
|التليفون:
|0707020119
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|العنوان:
|زنقة معمورة إقامة معمورة ب- القنيطرة
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|4/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086094
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
1 ريال
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال
1 درهم
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 ريال