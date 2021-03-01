مطلوب للعمل بشركة تموين بالمملكة العربية السعودية بالمسمى التالي : #شيفات_طبخ(ساخن وبارد) شروط الوظيفة : ** خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص ** دبلوم أو شهادة العمل. ** أخلاق و لباقة في التعامل. **يفضل لمن لديه خبرة بدول الخليج العربي *هدفنا ضمان المصداقية و إرضاء زبنائنا بأحسن الخدمات. ******* -عقد عمل سنتين قابل للتجديد -الراتب مابين 4000/0006 ريال سعودي -السكن و الطعام متوفر -مواصلات متوفر -تأمين صحي متوفر -تذكرة الطيران متوفرة -العرض مستعجل .