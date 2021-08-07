مطلوب للعمل بشركة تسويق عقاري بمدينة نصر

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بشركة تسويق عقاري بمدينة نصر 💠💠تلي سيلز بنات فقط💠💠 💠العمل من الساعه 11 حتي 7 💠نقبل الطلبة يشترط التفرغ 💠الراتب ثابت +العمولة 💠برجاء ارسال الC.V علي الواتس رقم 01020181762
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Mohammed Ali ال
التليفون: 01020181762

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 224991113- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/8/2021
رقم الإعلان: 2103109
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