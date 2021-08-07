(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بشركة تسويق عقاري بمدينة نصر 💠💠تلي سيلز بنات فقط💠💠 💠العمل من الساعه 11 حتي 7 💠نقبل الطلبة يشترط التفرغ 💠الراتب ثابت +العمولة 💠برجاء ارسال الC.V علي الواتس رقم 01020181762
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Mohammed Ali ال
|التليفون:
|01020181762
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|224991113- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2021
|رقم الإعلان:
|2103109
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