مطلوب للعمل بسلسله هايبر ماركت

(فرصة عمل)
|مشرفين : (ممرات – بقالة – مجمدات - تجميل) منسقين : (ممرات - تجميل – بقالة – مجمدات) سائقين رخصه تانيه توصيل براتب 3400 جنيه كاشيرية ومندوبين توصيل بمرتب مجزية جدا والعمل 9 ساعات + تأمينات + حوافز + + مواصلات ملاحظه : الشغل 9 ساعات - ورديات المرتبات من 2400فيما فوق غير متاح للطلبه والشغل فى القاهرة والجيزة والاتصال من الساعه 10 ص الى الساعه 8 م للاستفسار : 0224558502 - 01156432683 - 01229665815 - 01063542853 واتس اب 01063542853
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|masr services
|التليفون:
|-01063542853
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|العنوان:
|- حمامات القبه
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047239
2,000 ريال
1 ريال
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2,000 ريال
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