مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية

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المغرب (الرباط ـ سلا ـ زمور زعير) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️ مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 * مدير مطعم عدد 10 راتب 6000 ريال * مساعد مدير مطعم عدد 10 راتب 3000 ريال * شيف رئيسي عدد 4 راتب حسب الخبرة الامتيازات ; +السكن+المواصلات+ الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 40 سنة ◀خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الاسمر نور الغرب
التليفون: 00212707020119

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العنوان: rue maamora- kenitra
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/2/2020
رقم الإعلان: 2052590
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