(فرصة عمل)
|حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️ مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 * مدير مطعم عدد 10 راتب 6000 ريال * مساعد مدير مطعم عدد 10 راتب 3000 ريال * شيف رئيسي عدد 4 راتب حسب الخبرة الامتيازات ; +السكن+المواصلات+ الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 40 سنة ◀خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الاسمر نور الغرب
|التليفون:
|00212707020119
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|العنوان:
|rue maamora- kenitra
الرباط ـ سلا ـ زمور زعير - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052590
(فرصة عمل)- في الرباط ـ سلا ـ زمور زعير المغرب
1 دولار
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