حسب مقابلات مباشرة مع الشركة بالمغرب 🆓🆓🆓🆓⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️⬅️ مطلوب للعمل بسلسلة مطاعم بالسعودية التخصصات الاتية 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 * مدير مطعم عدد 10 راتب 6000 ريال * مساعد مدير مطعم عدد 10 راتب 3000 ريال * شيف رئيسي عدد 4 راتب حسب الخبرة الامتيازات ; +السكن+المواصلات+ الأكل+ التغطية الصحية الشروط: ◀العمر لا يتجاوز 40 سنة ◀خبرة لا تقل عن 5 سنوات بالتخصص للتسجيل والتقديم للوظيفة يمكنكم ارسال الوثائق على البريد الالكتروني: cv.alasmarjob@gmail.com