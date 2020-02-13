مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية : نادلين + مشرفين على العمال

مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية التخصصات التالية : _ نادلين عدد 20 الراتب 2300 ريال + بدل الطعام 250 ريال سعودي . _ مشرف عمال عدد 5 الراتب 3000 ريال + بدل الطعام 250 ريال سعودي . مدة ساعات العمل 8 ساعات يوم اجازة في الاسبوع موفر السكن والمواصلات مدة العقد سنتين يحق للموظف اجازة سنوية مدتها شهر . سارعوا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب عبر الهاتف + واتساب 0680352562