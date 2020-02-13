مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية : نادلين + مشرفين على العمال

(طلب عمل)
|مطلوب للعمل بسلسة مطاعم في السعودية التخصصات التالية : _ نادلين عدد 20 الراتب 2300 ريال + بدل الطعام 250 ريال سعودي . _ مشرف عمال عدد 5 الراتب 3000 ريال + بدل الطعام 250 ريال سعودي . مدة ساعات العمل 8 ساعات يوم اجازة في الاسبوع موفر السكن والمواصلات مدة العقد سنتين يحق للموظف اجازة سنوية مدتها شهر . سارعوا للتسجيل لدى شركة الخليج جوب عبر الهاتف + واتساب 0680352562
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052631
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
اتصل
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(طلب عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
اتصل
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم