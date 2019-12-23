(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بدولة قطر كوافيرات بروفيشنال الراتب 1000 دولار بما يعادل 10000 درهم مغربي . العرض مستعجل للمزيد من الاستفسارات و المعلومات يمكنكم التواصل معنا على الارقام التالية الهاتف + واتساب 0680352562 0680352557 التابت 0524475826
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الخليج جوب
|التليفون:
|00212680352562
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|العنوان:
|عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 درهم
|تاريخ الإعلان:
|4/1/2020
|رقم الإعلان:
|2047578
(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
1 درهم
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(مطلوب)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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(فرصة عمل)- في الدار البيضاء الكبرى المغرب
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