مطلوب للعمل بدولة قطر كوافيرات بروفيشنال

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المغرب (الدار البيضاء الكبرى) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بدولة قطر كوافيرات بروفيشنال الراتب 1000 دولار بما يعادل 10000 درهم مغربي . العرض مستعجل للمزيد من الاستفسارات و المعلومات يمكنكم التواصل معنا على الارقام التالية الهاتف + واتساب 0680352562 0680352557 التابت 0524475826
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الخليج جوب
التليفون: 00212680352562

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: عين السبع- الدار البيضاء
الدار البيضاء الكبرى -

المغرب
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 درهم
تاريخ الإعلان: 4/1/2020
رقم الإعلان: 2047578
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