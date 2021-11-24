مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في مدينة جيزان الوظائف التالية : 1-أخ

(مطلوب)
|مطلوب للعمل بالمملكه العربيه السعوديه في مدينة جيزان الوظائف التالية : 1-أخصائية جلديه وتجميل 2- ممرضات سكن +اقامه شاملة + تأمين طبي شامل + أجازه مدفوعة الأجر يرجي ارسال السيره الذاتيه hagardarelmaaly@gmail.com لتواصل 01008421182
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هاجر قنديل
|التليفون:
|01008421182
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|العنوان:
|1 شارع ابو بكر الصديفق متفرع من شارع ابو بكر الدقي- الدقي
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112520
1 ريال
1 ريال
4,000 ريال
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100 جنيه
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