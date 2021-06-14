مطلوب للعمل بالكويت سفرجية وعمالة نظافة وسفرجية العمل بكمنيل

(فرصة عمل)
|سفر للكويت الخميس2/7 نهاية تقديم الجواز وصوره خلفية زرقاء مطلوب مرشحين من جميع المحافظات ولايشترط الخبرة المهم المظهر الحسن ومؤهل دبلوم ومعرفة عمل المشروبات السخنة للعمل بموقع حكومى تعاقد مع كبرى الشركات بالكويت تنفيذ فورا بموجب التفويض المعتمد من الغرفة التجارية الكويتية والسفارة المصرية بالكويت للاتصال والمتابعه / 01140932025 محمد شحاته قائمة الفئات المطلوبة للعمل بالمشروع - الكويت ويتر كنتيل السن حتى 32سنه ويتر – مقدم طعام- السن حتى 32سنه عمال نظافة - السن حتى 32سنه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد شحاته
|التليفون:
|01140932025
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|العنوان:
|القاهرة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - الكويت
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 دينار
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2021
|رقم الإعلان:
|2098340
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110 دينار
15 دينار
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1 دينار
1 دينار