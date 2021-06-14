مطلوب للعمل بالكويت سفرجية وعمالة نظافة وسفرجية العمل بكمنيل

سفر للكويت الخميس2/7 نهاية تقديم الجواز وصوره خلفية زرقاء مطلوب مرشحين من جميع المحافظات ولايشترط الخبرة المهم المظهر الحسن ومؤهل دبلوم ومعرفة عمل المشروبات السخنة للعمل بموقع حكومى تعاقد مع كبرى الشركات بالكويت تنفيذ فورا بموجب التفويض المعتمد من الغرفة التجارية الكويتية والسفارة المصرية بالكويت للاتصال والمتابعه / 01140932025 محمد شحاته قائمة الفئات المطلوبة للعمل بالمشروع - الكويت ويتر كنتيل السن حتى 32سنه ويتر – مقدم طعام- السن حتى 32سنه عمال نظافة - السن حتى 32سنه