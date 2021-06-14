مطلوب للعمل بالكويت سفرجية وعمالة نظافة وسفرجية العمل بكمنيل

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تفاصيل الإعلان
سفر للكويت الخميس2/7 نهاية تقديم الجواز وصوره خلفية زرقاء مطلوب مرشحين من جميع المحافظات ولايشترط الخبرة المهم المظهر الحسن ومؤهل دبلوم ومعرفة عمل المشروبات السخنة للعمل بموقع حكومى تعاقد مع كبرى الشركات بالكويت تنفيذ فورا بموجب التفويض المعتمد من الغرفة التجارية الكويتية والسفارة المصرية بالكويت للاتصال والمتابعه / 01140932025 محمد شحاته قائمة الفئات المطلوبة للعمل بالمشروع - الكويت ويتر كنتيل السن حتى 32سنه ويتر – مقدم طعام- السن حتى 32سنه عمال نظافة - السن حتى 32سنه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: محمد شحاته
التليفون: 01140932025

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

الكويت
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دينار
تاريخ الإعلان: 29/6/2021
رقم الإعلان: 2098340
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صورة الاعلان: سائق ومساعدة منزلية

سائق ومساعدة منزلية

(فرصة عمل)

عرض عمل نسعى حاليًا للحصول على خدمات مساعدة منزلية وسائق للعمل في وطننا بالخارج ، أرسل سيرتك الذاتية.
القسم: 

اتصل

14/6/2021
صورة الاعلان: غرفة ماستر للايجار

غرفة ماستر للايجار

(للإيجار)

مطلوب مهندس او طبيب غير مدخن لسكن غرفة ماستر للايجار بشقة بحولي بجوار بنك برقان متفرع من شارع تونس ا.
العنوان:

حولي - الكويت
القسم: 

110 دينار

2/6/2021
صورة الاعلان: نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

نقل عفش تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث

(للبيع)

نقل عفش 65007374 تركيب اثاث ايكيا بالكويت نقل داخل البيت ترتيب تعديل الاثاث Gulfstars Transfer Furni.
العنوان:

حولي - الكويت

15 دينار

25/5/2021
صورة الاعلان: نقل عفش فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة

نقل عفش فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة

(فرص)

نقل عفش 90061233 فك وتركيب ونقل الاثاث المنزلي والمكتبى بجميع ألانواعه بدقة واحترافية لا تقارن فلدين.
العنوان:

حولي - الكويت

اتصل

18/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب عمال تحميل + سائقين رافعة

مطلوب عمال تحميل + سائقين رافعة

(فرصة عمل)

مطلوب لشركة كبري / عمال تحميل- سائقين رافعة -لديهم الخبره في المجال - للتواصل موبايل: 67778136.

اتصل

19/4/2021
صورة الاعلان: أعمال توريد وتركيب النجيلة الصناعية للملاعـب الرياضيـة

أعمال توريد وتركيب النجيلة الصناعية للملاعـب الرياضيـة

(للبيع)

أعمال توريد وتركيب النجيلة الصناعية للملاعـب الرياضيـة بأنواعهـا أعمال إنارة الملاعب صيانه الملاعب ا.
العنوان:

حولي - الكويت

1 دينار

18/4/2021
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صورة الاعلان: النجيل الصناعي بالكويت

النجيل الصناعي بالكويت

(للبيع)

النجيل الصناعي بالكويت | عشب طبيعى وصناعى بالكويت لدينا فريق عمل متخصص من امهر الفنيين يقدمون لك ال.
العنوان:

حولي - الكويت

1 دينار

15/4/2021
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