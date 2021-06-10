مطلوب للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مـطـلوب #السعوديه_القصيم " لـشركـة مقـاولات بـالسـعوديـة " ميكـانيكي معـدات تقيلة راتب ٤٠٠٠ريال خبرة في الهيـدروليك مسمى التأشيرة #ميكانيكى_معدات_ثقيله تـوفـر الشركـة سـكن - تـأمين - اقـامة- تذاكر طيران MOBILE : 01007250009
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ولاء
|التليفون:
|01007250009
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|العنوان:
|وسط البلد- وسط البلد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096936
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2,500 ريال
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2,500 جنيه
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3,000 جنيه
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