مطلوب للعمل بالسعوديه

(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بمؤسسة لتأجير المعدات#السعوديه_ القصيم محاسب خريج تجاره انجليزى خبره لا تقل عن ثلاث سنوات فى 1_ حسابات 2_ ميزانيات ( قوائم ماليه) 3_كمبيوتر ( اوفيس_ إيميل_ ERPدا إضافى مش أساسى +) 4_ لغه إنجليزية 5_ رخصه قياده متوفر سكن _ أقامه _ تأمين طبي eicw2000@yahoo.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ولاء
|التليفون:
|01007250009
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|العنوان:
|وسط البلد- وسط البلد
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096935
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3,000 جنيه
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3,000 ريال
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اتصل
3,000 ريال