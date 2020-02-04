(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى 1- خبرة من 2 الى 5 سنوات 2- حسن المظهر ( شرط اساسي ) 3- يحمل مؤهل عالى 4- السن من 25 الى 35 سنة 5- يحيد القيادة و يحمل رخصة خاصة توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة • لارسال السير الذاتيه و التواصل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة بالخارج
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051571
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