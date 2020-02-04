مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية موظفين تسويق عقارى 1- خبرة من 2 الى 5 سنوات 2- حسن المظهر ( شرط اساسي ) 3- يحمل مؤهل عالى 4- السن من 25 الى 35 سنة 5- يحيد القيادة و يحمل رخصة خاصة توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة • لارسال السير الذاتيه و التواصل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة بالخارج
التليفون: 01017913335

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/2/2020
رقم الإعلان: 2051571
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اخصائي تسويق الكتروني - في القاهرة مصر

اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجـل لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية مطلوب أخصائى تسويق إلكترونى ترسل السيرة الذاتية عليها ص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

111,111 ريال

4/2/2020
صورة الاعلان: مندوب بيع وتحصيل - في القاهرة مصر

مندوب بيع وتحصيل

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

تنفيذ الزيارات البيعية للعملاء طبقا" لخطوط السير. مراجعة مخزون الصيدليات بصورة دورية. إخطار العم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: موظف مبيعات - في القاهرة مصر

موظف مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

( بندور علي حد عايز ينجح ويكون متميز ) 💪 حد بيشتغل بآمانة وضمير حد يكون عنده الخبرة الاساسية.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه - في القاهرة مصر

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل للسعودية مطلوب لكبري المجموعات القابضه في جده في مجال المواد الغذائيه مندوبين مبيعات خبره لا تق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب بائعين آثاث - في القاهرة مصر

مطلوب بائعين آثاث

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب ( بائعين اثاث ) لمجموعه تجاريه في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه خبرة من 3 : 5 سنوات فى م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

111,111 ريال

14/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب اختصاصي تسويق طبي للعمل فى جدة - في القاهرة مصر

مطلوب اختصاصي تسويق طبي للعمل فى جدة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل فى شركة رائده فى تنظيم المعارض والمؤتمرات فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ** اختص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب مسوق IT خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب مسوق IT خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مسؤل تسويق IT لتسويق تطبيقات وانظمة الكترونية ولدية خبرة في التسويق العام للعمل لدي شركة صيانة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

8/1/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل بسلسله هايبر ماركت - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بسلسله هايبر ماركت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مشرفين : (ممرات – بقالة – مجمدات - تجميل) منسقين : (ممرات - تجميل – بقالة – مجمدات) سائقين رخصه تا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

31/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مناديب مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب مناديب مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مناديب مبيعات للعمل في المملكة العربية السعودية منطقة الدمام شركة مواد اغذائية تخصص مياة مع بع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 ريال

26/12/2019
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالرياض اخصائيين تسويق الكتروني اخصائين تسويق الكتروني ( خبره في التعا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 ريال

25/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعودية مندوبين مبيعات خبرة في مجال بيع قطع غيار - في القاهرة مصر

مطلوب للسفر للسعودية مندوبين مبيعات خبرة في مجال بيع قطع غيار

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للسفر للسعودية مندوبين مبيعات خبرة في مجال بيع قطع غيار المعدات الثقيلة السن لا يزيد عن 35سنه .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

25/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى - في القاهرة مصر

مطلوب لشركة مواد غذائية كبرى

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

محاسبين خبرة سنتين مناديب مبيعات بمراتب من 3500الى 5000 سائقين رخصه تانية بمراتب من 3000الى 4500 ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب شباب للعمل بسلسله سوبر ماركت - في القاهرة مصر

مطلوب شباب للعمل بسلسله سوبر ماركت

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مشرفين : (ممرات – بقالة – مجمدات - تجميل) منسقين : (ممرات - تجميل – بقالة – مجمدات) سائقين مندوب .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/12/2019
صورة الاعلان: مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س - في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة تعمل في مجال المكسرات (سنكس)س

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مندوبين مبيعات لشركة مكسرات كبري للعمل على خطوط سير يتم تحددها من خلال المشرف للعمل براتب م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

23/12/2019
صورة الاعلان: شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد - في القاهرة مصر

شركة عطور كبرى تطلب للعمل بفروع القاهرة والصعيد

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

العمل بفروع القاهرة - سوهاج - قنا - الاقصر - اسوان جميع المقابلات فى القاهرة مندوبين مبيعات خبرة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager