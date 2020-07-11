مطلوب للعمل بالسعودية #محاسبين_مالى_خبرة الشروط : •خبرة من 5 الى 10سنوات •يجيد اللغة الانجليزية المميزات : •توفير السكن •توفير الاقامة •توفير التامين الصحى •توفير تذاكر الطيران •الرجاء ارسال السير الذاتيه على الايميل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy •/ •