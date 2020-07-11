مطلوب للعمل بالسعودية #محاسبين_مالى_خبرة

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تفاصيل الإعلان
مطلوب للعمل بالسعودية #محاسبين_مالى_خبرة الشروط : •خبرة من 5 الى 10سنوات •يجيد اللغة الانجليزية المميزات : •توفير السكن •توفير الاقامة •توفير التامين الصحى •توفير تذاكر الطيران •الرجاء ارسال السير الذاتيه على الايميل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy •/ •
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01017913335

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 34 أ شارع الحجاز - برج التجاريين الدور 2 المدخل الخلفي - ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063551
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مطلوب محاسبين لمكتب محاسبة عين شمس

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مطلوب محاسبين حديثى التخرج من الذكور سكان عين شمس للتدريب بمكتب محاسبة للتواصل ٠١١.
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