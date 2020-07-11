(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية #محاسبين_مالى_خبرة الشروط : •خبرة من 5 الى 10سنوات •يجيد اللغة الانجليزية المميزات : •توفير السكن •توفير الاقامة •توفير التامين الصحى •توفير تذاكر الطيران •الرجاء ارسال السير الذاتيه على الايميل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy •/ •
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|34 أ شارع الحجاز - برج التجاريين الدور 2 المدخل الخلفي - ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063551
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