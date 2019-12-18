مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة •خبرة من 5 الى 7 سنوات •يجيد العمل على البرامج المحاسبية •يجيد العمل فى الميزانية •السن لايزيد عن 30سنة •توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •لارسال السير الذاتيه و التواصل •الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •mob@whatsapp : 01017913335 •HR :Mohamed elmaraghy