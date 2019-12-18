(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية محاسبين خبرة •خبرة من 5 الى 7 سنوات •يجيد العمل على البرامج المحاسبية •يجيد العمل فى الميزانية •السن لايزيد عن 30سنة •توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •لارسال السير الذاتيه و التواصل •الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •mob@whatsapp : 01017913335 •HR :Mohamed elmaraghy
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01017913335
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|34 أ شارع الحجاز - برج التجاريين الدور 2 المدخل الخلفي - ميدان المحكمة - مصر الجديدة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2019
|رقم الإعلان:
|2046811
اتصل
اتصل
2,500 ريال
اتصل
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
1 ريال
اتصل
1 ريال
(مطلوب)- في القاهرة مصر
اتصل
2,500 ريال
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
500 دينار
(فرصة عمل)- في القاهرة مصر
6,000 جنيه
2,500 ريال
اتصل
3,000 جنيه
3,000 جنيه