مطلوب للعمل بالسعودية مترجمين انجليزي

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
•حاصل على بكالوريوس تربية انجليزى او ليسانس الالسن •يجيد القيادة و يحمل رخصة قيادة •حسن المظهر و لبق •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR :Ahmed elmaraghy
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01099009306

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العنوان: -
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/10/2020
رقم الإعلان: 2070702
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صورة الاعلان: مطلوب للعمل بالسعودية مترجمين انجليزي - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية مترجمين انجليزي

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل بالسعودية مترجمين انجليزي •حاصل على بكالوريوس تربية انجليزى او ليسانس الالسن •يجيد الق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: مترجم لغات - في القاهرة مصر

مترجم لغات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لشركه كبري بالقاهره مترجم لغات خبرة من خمس الى عشر سنوات فى ترجمة اكثرمن لغة و يفضل من لدية اك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/10/2020
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