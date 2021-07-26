(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله المطلوب : •السن لا يزيد عن 35 سنه •يحمل شهاده البرومترك المميزات : •راتب ثابت •نسبه علي المبيعات •اوفر تايم •بدل جمعات •اجازه سنويه •• (توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) ••الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة ••• لارسال السير الذاتيه و التواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01099009306
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|العنوان:
|- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100676
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10,000 جنيه
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4,000 ريال
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4,000 ريال
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