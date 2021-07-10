مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بمكه المكرمه#صيادله المطلوب : •السن لا يزيد عن 35 سنه •يحمل شهاده البرومترك المميزات : •راتب ثابت •نسبه علي المبيعات •اوفر تايم •بدل جمعات •اجازه سنويه •• (توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) ••الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة ••• لارسال السير الذاتيه و التواصل ••• الوظيفة متاحة للمصريين فقط ••• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com ••• mob@whatsapp : 01099009306