(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري المطلوب: •السن لا يزيد عن 35 سنه •خبرة في الابل و الماعز المميزات : •راتب ثابت •نسبه علي المبيعات •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •لارسال السير الذاتيه و التواصل الوظيفة متاحة للمصريين فقط E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com mob@whatsapp : 01099009306
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01099009306
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|العنوان:
|- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100677
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