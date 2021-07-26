مطلوب للعمل بالسعودية لدى مجموعة صيدليات بالرياض #طبيب بيطري المطلوب: •السن لا يزيد عن 35 سنه •خبرة في الابل و الماعز المميزات : •راتب ثابت •نسبه علي المبيعات •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •لارسال السير الذاتيه و التواصل الوظيفة متاحة للمصريين فقط E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com mob@whatsapp : 01099009306