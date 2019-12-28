مطلوب للعمل بالسعودية فورا

(فرصة عمل)
|شركة مقاولات بالباحة تطلب فني مضخات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات براتب يبدأ من 3500 ريال + سكن + إقامة + تأمين طبي + انتقالات + تذاكر طيران يرجى ارسال السيرة الذاتية والشهادات مع كتابة المسمي الوظيفي على الواتساب او على الايميل 01111580415 – oscar370.egy@gmail.com
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أ/هبه
|التليفون:
|01111580615
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|37شارع البطل احمد عبد العزيز - المهندسين – عمارة خير زمان الدور الثاني امام مطعم ام حسن- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,500 ريال
|تاريخ الإعلان:
|30/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047114
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(فرصة عمل)- في الجيزة مصر
اتصل
2,000 ريال
2,700 ريال
اتصل