مطلوب للعمل بالسعودية فورا

شركة مقاولات بالباحة تطلب فني مضخات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات براتب يبدأ من 3500 ريال + سكن + إقامة + تأمين طبي + انتقالات + تذاكر طيران يرجى ارسال السيرة الذاتية والشهادات مع كتابة المسمي الوظيفي على الواتساب او على الايميل 01111580415 – oscar370.egy@gmail.com