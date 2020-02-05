(فرصة عمل)
|مطلوب للعمل بالسعودية فني مختبر خرسانة * مسمى التاشيرة فني مختبر مواد انشائية * العمل في مصنع خرسانة جاهزة وبلك * يكون محترف وقادر على تصميم الخلطة والتحسين من جودتها ويكون على قدر من المسؤولية الخبرة من ٤ سنوات وفوق الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة • لارسال السير الذاتيه و التواصل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy /
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01017913335
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|العنوان:
|- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054316
4,000 جنيه
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