مطلوب للعمل بالسعودية فني مختبر خرسانة * مسمى التاشيرة فني مختبر مواد انشائية * العمل في مصنع خرسانة جاهزة وبلك * يكون محترف وقادر على تصميم الخلطة والتحسين من جودتها ويكون على قدر من المسؤولية الخبرة من ٤ سنوات وفوق الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة • لارسال السير الذاتيه و التواصل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy /