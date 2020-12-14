مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة

(فرصة عمل)

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تفاصيل الإعلان
•خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات الكبيره •السن لا يزيد عن 40 سنة •راتب ثابت + نسبة •(توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• HR mohamed elmaraghy
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
التليفون: 01099009306

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العنوان: - جسر السويس
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/12/2020
رقم الإعلان: 2076241
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صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

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مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام اخصائين ومقيمن اسنان تركيبات / جراحه فم و.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض ( اناث ) بكالوريوس تمريض خبره ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض ( اناث ) بكالوريوس تمريض خبره ب.
العنوان:

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1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
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صورة الاعلان: ممرضات للمدينه المنوره - في القاهرة مصر

ممرضات للمدينه المنوره

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب #أخصائيات تمريض / #فنيات تمريض #تعاقد من مصر - #المدينة_المنورة نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض) ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

12/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

12/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية - في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعه طبية كبري بالسعودية لفروعها بالرياض والدمام أطباء وطبيبات اسنان عام ( خبره لاتقل عن .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للسعوديه - في القاهرة مصر

ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للسعوديه - في القاهرة مصر

ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ممرضات للسعوديه - في القاهرة مصر

ممرضات للسعوديه

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

#تعاقد من مصر - الباحة #نقل_كفالة كافة الجنسيات - ينبع مطلوب ممرضات نطلب (أخصائيات وفنيات تمريض ) لل.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة - في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب بيطري خبرة •خبرة 5 سنوات •خبرة فى العمليات و السونار و الحيوانات ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(مطلوب)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالدمام والخبر تمريض ( اناث ) بكالوريوس تمريض خبره ب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/12/2020
صورة الاعلان: عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري - في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

عاجل مطلوب لمجموعه طبيه كبري لفروعها بالرياض 1-اطباء وطبيبات عام اسنان ( Couples) ( يفضل الحاصلين عل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/12/2020
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