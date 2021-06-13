(فرصة عمل)
|.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة في الابل و الاغنام خبرة لا تقل عن 5 سنوات الرجاء ارسال السيرة الذاتيه •ميعاد المقابله في يوم 6/7/2021 • (توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• H
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة زهرة الحجاز لالحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص 400
|التليفون:
|01099009306
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|العنوان:
|175 شارع رقم ١ محلية ٥- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2021
|رقم الإعلان:
|2098497
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