.مطلوب للعمل #بالسعودية #طبيب_بيطري خبرة •خبرة في الابل و الاغنام خبرة لا تقل عن 5 سنوات الرجاء ارسال السيرة الذاتيه •ميعاد المقابله في يوم 6/7/2021 • (توفر الشركة ( الاقامة + السكن +التامين الصحى + الانتقالات + تذاكرسفر ) •الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة •• لارسال السير الذاتيه و التواصل •• الوظيفة متاحة للمصريين فقط •• E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com •• mob@whatsapp : 01099009306 •• H