مطلوب للعمل بالسعودية طبيب بيطري مسمى التاشيره دكتور بيطري راتب اساسي + عمولات يوفرصاحب العمل ( الاقامة + السكن + التامين + الانتقالات) مطلوب دكتورين يكونون عندهم خبره خمس سنوات واكثر بعد التخرج من الجامعه عنده خبرها عمليات وسونار يفضل السن دون الاربعين سنه الرجاء سرعه ارسال السير الذاتيه على الايميل لاجراء المقابلة • لارسال السير الذاتيه و التواصل • الوظيفة متاحة للمصريين فقط • E-mail :Zhret.elhegaz@yahoo.com • mob@whatsapp : 01017913335 • HR :Mohamed elmaraghy